Миллиардер Дэвид Сакс заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский обязан провести президентские выборы после обвинений со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на соцсети пишет РИА Новости.

По мнению Сакса, Зеленскому просто необходимо провести президентские выборы на Украине. Во-первых, такой шаг станет правильным с точки зрения законов, ведь срок президентских полномочий главы киевского режима истек. Во-вторых, таким образом Зеленский мог бы доказать, что он не диктатор, как недавно заявил Трамп.

Миллиардер при этом усомнился, что какие-либо уговоры подействуют на Зеленского. По мнению американского бизнесмена, на проведение выборов нового президента Украины рассчитывать нельзя.

«Этого не произойдет, и мы все знаем почему», — отметил с намеком Сакс.

Политологи считают, что Владимир Зеленский боится потерять власть. По мнению аналитика Кошкина, Зеленский может пойти на провокацию, лишь бы не лишиться поста и оттянуть срок выборов.

В свою очередь эксперт Молчанов назвал возможные сроки проведения президентских выборов на Украине.