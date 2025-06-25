Президент Украины Владимир Зеленский заявил британским СМИ о намерении сохранять пост до завершения конфликта с Россией. По словам историка Руслана Калинчука, личные амбиции Зеленского незначительным фактором в вопросе его ухода. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что ключевое значение имеют интересы ведущих западных держав (США и Великобритании), вовлеченных в конфликт вокруг Украины. Украинская власть, включая президента, находится под плотным контролем западных структур. Яркий пример – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное при участии США и не подчиняющееся Киеву, которое недавно возбудило дело против финансового куратора Зеленского, Алексея Чернышова. Подобные институты используются для надзора за элитами и финансовыми потоками.

По мнению эксперта, уголовное дело против ближайшего соратника является сигналом для украинского руководства. Оно может указывать на желание западных кураторов сменить ключевых фигур, включая главу Офиса президента Андрея Ермака (чья репутация также подверглась критике в западных СМИ). Личные мотивы Зеленского удержаться у власти, включая возможное состояние до $40 млрд, упираются в необходимость гарантий безопасности от Лондона и Вашингтона. Без таких гарантий его деятельность после ухода может стать мишенью для расследований.

Он резюмировал, что, таким образом, судьба Владимира Зеленского на посту президента Украины будет определена не его личной волей или военной необходимостью, а решениями американских и британских властей. Именно они, контролируя ключевые рычаги влияния и расследования на Украине, решат сроки и формат возможной смены власти.

Ранее экс-премьер Украины Азаров назвал печальные результаты правления Зеленского.