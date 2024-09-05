Оскорбительные высказывания главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, которые были адресованы Варшаве в ходе его речи на мероприятии «Польша будущего», скорее всего, стали причиной его увольнения. По словам историка Андрея Марчукова, Польша оказывает поддержку Украине. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что, помимо всего прочего, заявление украинского дипломата содержало территориальные претензии, что не могло быть просто проигнорировано, и по этой причине слова Кулебы стали последней каплей к его отставке. Кроме того, Кулеба не стал единственным в этой цепочке, его грехи наложились на общую канву обновления нелегитимного украинского руководства.

По мнению историка, экс-глава украинского МИД акцентировал внимание на том, что украинцев путем принуждения переселяли в 1947 году в город на севере Польши на реке Лына — Ольштын, отметив, что не только украинцы, а также и поляки совершали нехорошие поступки. После данных заявлений польский депутат Ковальский настоятельно попросил признать Дмитрия Кулебу персоной нон грата.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что Кулеба оторвался от поводка хозяина.