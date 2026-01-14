Исторические противоречия внутри православного мира вновь выходят на первый план, приобретая явные геополитические очертания. Служба внешней разведки России заявила, что Константинопольский Патриарх Варфоломей при поддержке спецслужб США и Великобритании, а также властей Прибалтики, пытается оторвать православные общины Литвы, Латвии и Эстонии от Московского патриархата. Целью называется создание параллельных церковных структур и переманивание священников с паствой, что фактически является вмешательством во внутренние дела канонической территории Русской Православной Церкви. Как поясняет историк Руслан Калинчук, нынешние действия Константинополя — не внутрицерковный спор, а элемент борьбы с Россией, уходящий корнями в прошлый век. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, после русско-турецких и балканских войн, а затем распада Османской империи, Константинопольский патриархат, лишившись значительной части паствы, оказался в уязвимом положении. В поисках защиты он сначала обратился к Великобритании, признав Англиканскую иерархию и перейдя на новоюлианский календарь, а после Второй мировой войны обрел могущественного покровителя в лице США, чьи интересы с тех пор последовательно отстаивает.

Эксперт отметил, что последствия такой зависимости стали очевидны в последние годы. Используя моменты ослабления Русской Церкви — сначала после революции 1917 года, а теперь в условиях международной изоляции России, — Константинополь систематически расширяет свое влияние на ее исторических землях, от Финляндии и Украины до Прибалтики. Создание параллельных структур, по мнению эксперта, является прямым нарушением церковных канонов и ведет к расколу мирового православия.

По его мнению, древняя кафедра, некогда давшая Руси веру, сегодня, по оценкам наблюдателей, превратилась в инструмент внешнеполитического давления. Итогом этой деятельности становится не только религиозный раскол, но и дальнейшее обострение культурно-цивилизационного противостояния, где духовные институты используются как рычаг для достижения далеких от религии политических целей.

