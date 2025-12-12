Изменившая историю подмена: почему Рождество у католиков 25 декабря выпало на день языческого Бога

Католическое Рождество традиционно отмечается 25 декабря. Решение закрепить эту дату было принято Римской церковью в IV веке. Основанием стал выбор дня, совпадающего с популярными в античности зимними праздниками, связанными с культом солнца. Таким образом христианские общины стремились сместить внимание верующих с языческих обрядов на празднование рождения Христа, сообщает 360.ру.

Первое упоминание 25 декабря как даты Рождества относится к 221 году. Официальное закрепление произошло позже — в 336 году, когда папа Юлий установил единый порядок для западной традиции. Со временем дата стала общехристианской нормой, и ее приняли многие восточные общины, включая Константинополь.

Отличие католического Рождества от православного связано с использованием разных календарей. Западные церкви применяют григорианский календарь, тогда как ряд православных церквей продолжает ориентироваться на юлианский, что создает разницу в 13 дней.

Подготовка к празднику у католиков включает период адвента. Это время начинается примерно за четыре недели до Рождества и сопровождается богослужениями, традицией ежедневных подарков детям и особыми символами света. Пост соблюдается только в Сочельник — 24 декабря. Вечером проходят праздничные службы, после которых семьи собираются за столом.

Католические рождественские богослужения включают три мессы — полуночную, утреннюю и дневную. Каждая из них раскрывает разные аспекты события: рождение Христа, поклонение пастухов и наступивший день, символизирующий Божий свет.

Праздничные традиции западных стран разнообразны. В них встречаются венки со свечами, адвент-календари, особые блюда, гадания и обряды, связанные с символикой света. Персонаж Санта-Клауса стал частью рождественской культуры, хотя изначально не относился к христианскому богослужению.

В Россию элементы западного празднования попали через светские новогодние обычаи — украшенные елки, венки, гирлянды и образ Санта-Клауса, который сосуществует с Дедом Морозом и не связан с православным Рождеством.

