Конфликт между Илоном Маском и Европейской комиссией вышел далеко за рамки обычного спора бизнесмена с регуляторами. Американский миллиардер публично заявил, что Евросоюз превращается в тоталитарную систему и должен самораспуститься, что стало редким примером жесткого политического высказывания от лица технологического лидера. Историк Руслан Калинчук видит в этой перепалке глубокие прагматичные причины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, все началось с ноября, когда ЕС оштрафовал соцсеть X, принадлежащую Маску, на 140 млн долларов. Формально — за нарушения в рекламе и систему голубых галочек, которые, по мнению регуляторов, вводят пользователей в заблуждение. Но реальная причина, как полагает эксперт, иная: платформа не спешит делиться данными пользователей с европейскими спецслужбами, что вызывает раздражение Брюсселя.

Ситуация усугубляется тем, что Европа, упустившая цифровую революцию, так и не создала собственных аналогов глобальных соцсетей, маркетплейсов или платформ искусственного интеллекта. Вместо этого, как отмечает Калинчук, здесь выросла мощная бюрократическая машина, принявшая около сотни законов, регулирующих цифровую сферу только на уровне ЕС. Не имея своих технологических продуктов, европейские институты пытаются жестко контролировать чужие, что закономерно вызывает сопротивление их владельцев.

По его мнению, Маск, принадлежащий к так называемым правоглобалистам — элитам, выступающим за доступ к благам через цифровые платформы, — столкнулся с европейскими глобалистами, не желающими делиться властью на своей территории. Этот конфликт вышел на такой уровень, что к нему подключился даже госсекретарь США Марк Рубио, заявивший о «нападении иностранных правительств на американские цифровые платформы».

Эксперт резюмировал, что за кадром публичной перепалки стоит не просто спор о штрафах, а борьба за контроль над цифровым пространством и данными. Европа, отставая в технологическом развитии, пытается компенсировать это жестким регулированием, а Маск, как представитель новой глобальной элиты, отстаивает модель открытого и свободного от избыточного контроля интернета. Этот спор может стать одним из ключевых противостояний, определяющих будущее цифровой эпохи.

