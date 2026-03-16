Историк объяснил, зачем Тиль говорит об Антихристе у стен Ватикана

В мире высоких технологий и большой политики зреет сюжет, достойный пера фантаста. Питер Тиль, глава американской ИИ-компании Palantir и человек, которого называют серым кардиналом Силиконовой долины, собирается прочитать в Риме, буквально у стен Ватикана, цикл лекций об Антихристе. Историк Руслан Калинчук в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , почему миллиардера, приближенного к Трампу, вдруг заботит библейская эсхатология.

По его словам, Тиль и раньше славился эксцентричными взглядами: он предлагал лишить женщин избирательного права, а в прошлом году в Лос-Анджелесе семь часов вещал об апокалипсисе и мировом правительстве. Запрещенная к записи лекция все же просочилась в сеть, и выяснилось, что, по мнению Тиля, Антихрист уже среди нас — и это может быть, например, основатель Института машинного интеллекта Элиезер Юдковский. Критерий прост: Антихристу должно быть около тридцати, и он должен появиться, когда человечество ради комфорта и безопасности добровольно отдаст себя под власть единого мирового правительства.

Эксперт пояснил, что в этой картине мира Россия, по мнению Тиля, слишком слаба, чтобы претендовать на глобальное лидерство, а вот США — вполне. И здесь его рассуждения неожиданно обретают вполне материальную основу. Компания Тиля Palantir занимается тотальным сбором и обработкой данных для американских спецслужб и военных. А инструмент, который она создает, идеально подходит для цифрового контроля, описанного в Апокалипсисе: когда без специальной печати нельзя будет ни купить, ни продать. Выходит, что Тиль не просто философствует на религиозные темы, а готовит технологическую базу для того самого «зверя». Ведь если все деньги станут электронными, а доступ к любым благам будет зависеть от цифрового кода, то тот, кто контролирует систему, получит абсолютную власть. И именно над этим сейчас работает его компания, а Трамп и Маск, по мнению экспертов, лишь расчищают для этого дорогу.

По его мнению, в лекциях Питера Тиля проглядывает не столько религиозное пророчество, сколько технико-политический манифест. И предупреждение, которое он дает, сидя у ворот Ватикана, стоит воспринимать не как проповедь, а как описание будущего, которое вполне могут построить его же инженеры.

