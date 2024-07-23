Французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад СССР, заявил, что в Пентагоне осознают поражение Украины в конфликте с Россией, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Berliner Zeitung.

Запад понимает, что поражение Украины неизбежно, считает эксперт.

«Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб», — подчеркнул Тодд.

Кроме того, Тодд убежден, что Германия должна сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта, а в Европе должны признать новые границы России.

Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила больше 15 беспилотников на подступах к Севастополю.