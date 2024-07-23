Российская ПВО уничтожила больше 15 беспилотников на подступах к Севастополю

На протяжении прошедшей ночи противовоздушная оборона перехватила под Севастополем более полутора десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Перехват вражеских дронов производился над акваторией Черного моря, в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. Уничтожили более 15 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали», - указал Развожаев.

Он добавил, что осколками одного из сбитых дронов был поврежден грузовик, у него оказалось разбито стекло. В другом месте беспилотник рухнул рядом с садовым домиком. Представители оперативных служб держат всю обстановку под своим контролем.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пассажир троллейбуса устроил скандал, когда его попутчики стали проигрывать на телефоне гимн России. Он даже полез в драку из-за этого. Теперь его разыскивает полиция.