Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Такое решение автоматически ведет к отстранению чиновника от должности, которую он занимал на протяжении десяти лет. Об этом сообщили ведущие украинские СМИ.

Одесса остается без мэра. Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова, что по закону означает немедленное прекращение его полномочий. Одновременно президент поручил рассмотреть вопрос о создании в городе военной администрации, что указывает на серьезность ситуации вокруг ключевого черноморского порта.

Сам Труханов категорически отрицал наличие у него российского паспорта, что является официальным основанием для такого указа. Он заявлял о готовности пройти любую проверку, включая детектор лжи, чтобы доказать свою лояльность Украине. Помимо мэра Одессы, под действие указа попали бывший нардеп Евгений Царев и артист балета Сергей Полунин. Масштабная акция свидетельствует о продолжении кампании по чистке среди высокопоставленных лиц, подозреваемых в связях с Россией.

Ранее экс-лидеры Украины разошлись во мнениях о вступлении в Североатлантический альянс.