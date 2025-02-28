Украинский лидер Владимир Зеленский экстренно вылетел в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. В рамках переговоров Белый дом предложит подписать специальную резолюцию о гарантиях безопасности Киеву в обмен на право США распоряжаться украинскими недрами. Историк Владимир Скачко рассказал, почему указанная встреча привлекала внимание мирового сообщества. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, никогда еще так торжественно не обставляли полную продажу страны, с «потрохами» за гарантии личной безопасности ее самому «большому человеку» – лузеру, который превратил ее в плачевное состояние. Это своего рода пыль в глаза, которая необходима для того, чтобы затуманить, спрятать за ширму, за информационным белым шумом суть происходящего.

Эксперт добавил, что главарь киевского режима прилетел продавать Незалежную за гарантии лично себе. Трамп же как опытный политик и бизнесмен использует в общении с Зеленским психологические качели, то есть сначала он нажал, раздавил Зеленского, теперь можно отпустить и заявить, что «мы его уважаем».

Ранее сообщалось, что Трамп жестко пошутил над Зеленским во время встречи.