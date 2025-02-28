Трамп жестко пошутил над Зеленским во время встречи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ироничной манере оценил одежду Владимира Зеленского во время встречи в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА Новости.

«Он приоделся сегодня», — заявил лидер США, приветствуя руководителя киевского режима.

При этом глава Штатов проигнорировал вопрос о сообщении президенту России Владимиру Путину. На появившихся кадра видно, что Трамп расслышал обращение и повернулся в сторону сотрудника средства массовой информации, но в ответ лишь ограничился стандартной благодарностью.

Глава киевского режима приехал на бронированном американском автомобиле, а на крыльце Белого дома его встретил Трамп. Лидер Штатов выбрал деловой костюм, на котором был заметен значок с флагом США. Что касается Зеленского, то он оделся во все черное и избежал классического стиля.

Ранее стало известно, что США и Украина будут делить доходы от разработки ресурсов. Кроме того, договор подразумевает меры, из-за которых подрядчики не смогу завысить расходы для выполнения работ.