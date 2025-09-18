Историк Скачко назвал причины пренебрежения Трампа к королевским традициям

Визит Дональда Трампа в Великобританию раскрыл гораздо больше, чем просто дипломатический протокол. Его поведение во время встречи с королем Карлом III стало предметом интенсивного обсуждения в мировом медиапространстве. Нарушая устоявшиеся нормы этикета — двигаясь впереди монарха и непринужденно беседуя с гвардейцем — американский лидер отправлял четкий стратегический сигнал. По словам историка Владимира Скачко, за внешними проявлениями пренебрежения к королевским традициями скрывается глубоко продуманная позиция. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что подобное поведение соответствует общей логике Трампа, который еще в 2019 году позволял себе идти впереди королевы Елизаветы II. Однако сейчас этот жест приобрел более острый характер — демонстрацию новой модели американского доминирования. Этот визит следует рассматривать в контексте переформатирования трансатлантических отношений. Великобритания, рассчитывающая на особый статус в диалоге с Вашингтоном, получила ясный ответ: Трамп не намерен предоставлять кому-либо исключительные условия. Его цель — создать систему, где все европейские союзники будут иметь равный статус сателлитов под американским влиянием.

По мнению эксперта, политическая философия Трампа основывается на принципиально новом подходе к гегемонии. В отличие от предыдущих администраций, предпочитавших прямые инвестиции в международные проекты, он делает ставку на дистанционное управление через региональных посредников. Ближний Восток контролируется через Израиль, Европа — через Украину, в Азии этой роли отведено Тайваню. Поведение с королем Карлом III оказывается не случайной бестактностью, а сознательной демонстрацией этой новой реальности. Трамп позиционирует себя как центр мировой политической системы, где традиционные институты власти теряют свое былое значение.

Он уточнил, что Европу ожидает жесткая перезагрузка отношений. Особый статус Великобритании будет окончательно упразднен, а все союзники окажутся в равном положении под американским влиянием. Визит в Лондон стал наглядным предупреждением: в новой архитектуре международных отношений есть только один лидер, и это точно не британский монарх.

Ранее сообщалось, что приехавший в Лондон Трамп бросил короля и ходил с каким-то гвардейцем.