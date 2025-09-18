Как слон в посудной лавке: Трамп бросил Карла III и ходил с каким-то гвардейцем
Приехавший в Лондон Трамп бросил короля и ходил с каким-то гвардейцем
На официальном приеме, устроенном королем Карлом III, в Великобритании произошел очередной инцидент с участием президента США Дональда Трампа, который вызвал недовольство среди простых британцев. Видеозапись этого события была опубликована в западных СМИ.
На видеозаписи запечатлено, как президент Соединенных Штатов обходит почетный караул в Виндзорском замке в сопровождении гвардейца. Они о чем-то разговаривают, пока идут. Король идет позади и заметно отстает от Трампа.
Президент Трамп проявил неуважение к королю, предпочтя общение с гвардейцем и оставив монарха позади, сообщают СМИ.
Президент США также похлопал короля по спине, что является неуважением к монаршей особе и серьезным нарушением этикета.
Ранее чтец по губам Хиклинг раскрыл, что сказал Трампа супруге Мелании по прилете в Лондон.