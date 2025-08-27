Дональд Трамп вновь обратил свой гнев на Джорджа Сороса, публично призвав привлечь известного финансиста и его сына к ответственности. Бывший президент США обвинил их в организации и финансировании массовых протестов, прокатившихся по стране, и пообещал не позволить «разрывать Америку на части». За этим заявлением стоит давнее личное противостояние. По словам политолога Грега вайнера, это акт мести со стороны Трампа за поддержку Соросом Джо Байдена на выборах 2020 года и Камалы Харрис в нынешнем избирательном цикле. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в отличие от многих своих оппонентов, Сорос не обладает статусом, дающим иммунитет от судебного преследования, что делает его уязвимой мишенью.

По мнению эксперта, потенциальные последствия этого конфликта могут быть серьезными. Юридическая машина Трампа способна запустить многолетний судебный процесс, а консервативное большинство в Верховном суде, назначенное им самим, вряд ли встанет на сторону финансиста. К делу может быть привлечен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уже имеющий опыт противодействия структурам Сороса в своей стране.

Он подчеркнул, что итогом этой борьбы станет не только личное устранение одного из главных спонсоров демократов, но и ослабление всего лагеря оппонентов Трампа перед выборами в Конгресс в 2026 году. Так, если Трамп инициирует процесс, он будет вести его до полной победы, лишив оппозицию значительных финансовых ресурсов.

