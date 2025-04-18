Историк Скачко заявил, что однозначные решения – это не стиль Трампа

Во Франции проходит закрытая встреча французского лидера Эмманюэля Макрона с представителями Дональда Трампа – госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Историк Александр Скачко рассказал, зачем представители американского лидера полетели во Францию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Трамп обычно действует сразу на ряде треков. С одной стороны, он желает заставить страны Старого Света прекратить поддержку киевского режима и решить проблемы мирно. В случае противоположного результата он разрешит Европе поддерживать Незалежную, однако пожелает взять процесс под свой контроль. С другой стороны, между Вашингтоном и Брюсселем начинается тарифная война, что является колоссальным рычагом давления со стороны Дональда Трампа. И в таком случае европейцы действительно могут пойти на обмен, то есть перед ними встанет выбор: продолжать поддерживать режим Зеленского или бросить его.

Эксперт подчеркнул, что ошибочно полагать, что Штаты просто хотят мира. Вашингтон мог бы отрезать территорию боевых действий от своей разведки и прекратить военную помощь. Европа немного бы продержалась, и на этом все бы завершилось, поскольку Евросоюз не успевает выполнить программу своего перевооружения, рассчитанную до 2030 года. Таким образом, без США Европа не справится.

По его мнению, однако Вашингтон на данный момент ничего не делает, антироссийские санкции продлили и помощь Незалежной идет. Таким образом, у Штатов нет однозначного решения, это не стиль Трампа, он всегда играет на ряде треков.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже.