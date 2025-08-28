В современных западных академических кругах набирает силу тенденция пересмотра исторической роли России. Как отмечает в эфире радио Sputnik доктор исторических наук Наталья Таньшина, европейские исследователи все активнее требуют от русских «покаяния за колониальное прошлое». Эта дискуссия выходит далеко за рамки научных споров, приобретая ярко выраженный политический характер.

Особую озабоченность эксперта вызывает развитие теории о «равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны». По словам Таньшиной, в XXI веке этот нарратив перешел на качественно новый уровень, превратившись в инструмент психологического воздействия. Новейшие европейские авторы открыто пытаются внушить русским чувство коллективной вины, утверждая, что без покаяния за мнимое «колониальное прошлое» Россия не может считаться цивилизованной демократической нацией.

Подобные интерпретации истории эксперт однозначно характеризует как фальсификацию, направленную на пересмотр ключевых событий XX века. Искусственное создание чувства вины становится элементом информационной войны, призванной подорвать историческое самосознание российского народа и его моральные позиции на международной арене.

По ее мнению, последствием таких манипуляций становится не только искажение исторической правды, но и углубление идеологического разрыва между Россией и Западом. Создание негативного исторического нарратива препятствует конструктивному диалогу и взаимопониманию между народами.

Эксперт подчеркнула, что итогом этого процесса становится необходимость усиления работы по защите исторической памяти и противодействию фальсификациям. Сохранение объективной картины прошлого остается важным условием национального суверенитета и культурной идентичности в современном информационном пространстве.

Ранее политолог Шаповалов назвал причины борьбы с празднованием Дня Победы в странах ЕС.