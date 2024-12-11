Историк Титков определил «суперзадачу» Трампа на посту президента США

Экс-глава административно-бюджетного управления США Рассел Воут заявил о том, что бюрократия в действительности живет своей жизнью, и это четвертая сила в Штатах, суперзадача его и Трампа. По слвоам историка Алексея Титкова, они заняли позицию по оптимизации бюрократического аппарата. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что ими же был введен термин Weaponized Bureaucracy, что в переводе означает «вооруженная бюрократия». Под этим имеется в виду, что бюрократия вооружена всеми инструментами для того, чтобы жить своей жизнью.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет отменить в конституции право на гражданство США по рождению.