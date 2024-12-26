Историка Эдельман оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 50 тыс. руб. в отношении историка и блогера Тамары Эдельман* за дискредитацию действий ВС РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу общей юрисдикции сообщила «Лента.ру».

Эдельман была признана виновной по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Это решение является продолжением судебных разбирательств вокруг деятельности историка. Ранее против Эдельман было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Кроме административного штрафа, Эдельман может столкнуться с более серьезными последствиями. Ей грозит до пяти лет лишения свободы из-за видеоролика, опубликованного на ее YouTube-канале, в котором она охарактеризовала празднование Дня Победы как «пропаганду».

Ранее стало известно, что Мосгорсуд назначил блогеру Анастасии Ивлеевой штраф за дискредитацию армии.

*Минюстом РФ признана иностранным агентом.