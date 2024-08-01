Истребитель F-16 замечен в небе над Львовом

На западе Украины, в небе над Львовом, был замечен истребитель F-16, сообщает RG.ru со ссылкой на Telegam-канал «Военный обозреватель».

В среду в СМИ появилась информация о якобы переданном Киеву небольшом количестве истребителей F-16, которую не подтвердили ни в Пентагоне, ни на Украине.

Сведений о том, где базируются самолеты, также нет, однако появление истребителя в небе над Львовом, достаточно далеко от линии фронта, косвенно подтверждает догадку о том, что F-16 могут быть размещены на территории соседних государств.

Кроме того, главком ВСУ Сырский утверждал, что истребители не приблизятся к зоне боев ближе чем на 40 км из-за опасности атаки российских ПВО. Предположительно, ВС Украины могут разделить полученные самолеты на две группы — для обороны и для ударов по России.

Ранее сообщалось, что экс-советник Кучмы Олег Соскин спрогнозировал негативные последствия поставок западного вооружения на Украину. Он заявил, что это спровоцирует еще более жесткий ответ России и приблизит поражение Киева.