IT-специалиста из Москвы осудили на 13,5 года за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

Московский городской суд вынес приговор Фирузу Дадобоеву, IT-специалисту с двойным гражданством, который был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Суд признал его виновным в государственной измене в пользу США.

По данным следствия, Дадобоев пытался передать сведения, составляющие государственную тайну, представителю Центрального бюро расследований (ЦРУ). За это его приговорили к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафован на сумму 300 тыс. руб.

В ходе разбирательства Дадобоев признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) было расследовано следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

В России государственная измена рассматривается как серьезное преступление и регулируется Уголовным кодексом. Согласно статье 275 УК РФ, государственная измена включает в себя шпионаж, помощь иностранным государствам (оказание помощи, направленной против безопасности России), действия, направленные на изменение конституционного строя (участие в действиях, направленных на насильственное свержение власти).

За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В некоторых случаях возможно пожизненное лишение свободы. Кроме того, может быть применена конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что в Москве составили протокол на рэпера-иноагента Noize MC* за дискредитацию ВС РФ.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.