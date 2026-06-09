В Европарламенте обеспокоились ростом числа шенгенских виз для россиян

Депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере выразила обеспокоенность ростом числа шенгенских виз, выданных гражданам России в 2025 году. Об этом говорится в ее депутатском запросе, с которым ознакомилась « Лента.ру ».

По словам политика, увеличение количества разрешений на въезд вызывает «моральные, политические и связанные с безопасностью вопросы». Вайдере прокомментировала статистику Евросоюза, согласно которой число виз, оформленных россиянам, выросло с 606,5 тысячи до 679 тысяч — на 72,4 тысячи за год.

Депутат отметила, что наибольшее количество виз российским гражданам выдали Франция, Италия и Испания. Россия при этом сохранила место в пятерке стран с самым высоким числом поданных заявок на шенгенские визы.

Вайдере считает, что дальнейшее ограничение туристических виз для россиян может стать, по ее мнению, демонстрацией солидарности Евросоюза с Украиной. Кроме того, она обратилась к Еврокомиссии с вопросом о возможных новых механизмах ограничения въезда граждан России в страны Шенгенской зоны.

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