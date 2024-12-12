Власти Италии заявили о готовности принять участие в «миротворческой миссии» на Украине.

Кроме того, Рим объявил о намерении отправить миротворческие войска, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.

«Я надеюсь как можно скорее поговорить о... миротворческой миссии на Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы как нация всегда отличались», — передает слова Крозетто агентство Ansa.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило о том, что страны Запада с целью восстановления боеспособности Украины направит туда так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. Представители СВР считают, что это будет означать оккупацию территории Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад может направить миротворцев на Украину только с согласия участников вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что этот вопрос удастся как можно скорее обсудить.

Ранее сообщалось о том, что в Италии предложили отправить на Украину войска Индии и Китая.