Посла РФ в Италии Алексея Парамонова вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) страны из-за включения президента Серджо Маттареллы в «список русофобов». Об этом говорится на сайте итальянского внешнедипломатического ведомства.

МИД Италии расценил такой шаг со стороны Москвы как провокацию и отметил, что такие действия являются неприемлемыми.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни распорядился вызвать посла Российской Федерации в Италии, чтобы выразить протест против включения президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов"», — говорится в сообщении.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни выразил категорический протест в связи с этим событием и заявил, что подобные действия направлены против всего итальянского народа.

На прошлой неделе на сайте российского МИД появился специальный раздел, где собраны высказывания западных и украинских политиков, направленные против России и ее народа. Помимо Маттареллы, в списке оказались генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и канцлер Германии Фридрих Мерц.

МИД РФ, включая официального представителя ведомства Марию Захарову, неоднократно заявлял о распространившейся на Западе русофобии, подчеркивая, что антироссийские настроения стали частью политического влияния в ряде западных стран.

Захарова отмечала, что под предлогом «противодействия российской политике» в западных странах оправдывают дискриминацию русской культуры, языка и даже отдельных граждан. Известны случаи отмены концертов российских артистов, запретов на изучение русского языка, а также блокировки российских СМИ.

Ранее сообщалось, что в Италии покажут фильм RT о русофобии в ответ на отмену концерта советского и российского дирижера Валерия Гергиева.