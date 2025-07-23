27 июля Италия впервые проведет национальный день борьбы с русофобией. Инициатива возникла после отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Касерты. Центральным событием станет показ документального фильма RT «Русофобия. История ненависти» с последующими дискуссиями.

Организатором акции выступил итальянский журналист Винченцо Лоруссо. Он назвал отмену концерта Гергиева дискриминационным и расистским актом, прикрывающимся «защитой европейских ценностей». К инициативе уже присоединились города Бари и Лука, где также пройдут просветительские мероприятия.

Напомним, 21 июля стало известно, что власти Касерты отменили запланированное выступление маэстро Валерия Гергиева. Российский посол в Италии Алексей Парамонов назвал ситуацию искусственно созданным скандалом, подчеркнув ее неподобающий характер.

Фильм RT, который покажут в рамках акции, исследует корни и проявления русофобии в Европе. Организаторы намерены привлечь внимание к проблеме дискриминации и двойных стандартов в отношении России. Примечательно, что это событие станет первой в Италии крупной гражданской инициативой против русофобских настроений, которые так активно распространяет Запад.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев прокомментировал судьбу русофобов в ЕС.