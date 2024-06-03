Сотрудники таможни Польши и Литвы заняты самым настоящим произволом. Они не соблюдают законы, когда блокируют грузы, отправляемые итальянскими компаниями в РФ. В этом уверен Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России. Его слова привели РИА Новости .

По утверждению руководителя данной организации, действия чиновников Литвы и Польши выглядят явной дискриминацией.

«Таможенники могут просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», - указал он.

Торрембини добавил, что в то же время точно такие же польские и литовские грузы спокойно переправляются в РФ. За счет этого Литва сумела стать самым крупным экспортерам вина для российской стороны. При этом Варшава и Вильнюс делают очень громкие и демонстративные выпады в сторону Москвы, критикуя все ее действия.

Ранее итальянский вице-премьер Сальвини раскритиковал генерального секретаря НАТО Столтенберга и назвал того «опасным господином». После призывов главы военного блока разрешить Украине бить по территории РФ западными вооружениями он должен либо уйти в отставку, либо пересмотреть свои слова и принести извинения.