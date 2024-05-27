Вице-премьер Италии назвал Столтенберга опасным человеком

Вице-премьер, а также министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, назвал генсекретаря НАТО Йенса Столтенбгерга «опасным господином» после того, как последний призвал разрешить вооруженным силам Украины наносить по России удары западным оружием.

26 мая итальянский чиновник заявил, что после призывов снять ограничения и разрешить Киеву бить по России западным вооружением, руководитель Североатлантического альянса должен пересмотреть свое высказывание, извиниться или вообще покинуть занимаемый пост.

По словам Сальвини, который также является лидером партии «Лига», Столтенберг представляет опасность, так как ведет разговоры о Третьей мировой войне и возможности убивать на территории нашей страны. Он призвал остановить главу НАТО, допускающего очень-очень опасные и безрассудные высказывания.

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