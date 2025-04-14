Италия одобрила проведение переговоров США и Ирана в Риме

Правительство Италии согласилось на то, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном будут проходить на итальянской территории. Об этом сообщил Антонио Таяни, вице-премьер этого государства, его слова привело агентство askanews.

По утверждению Таяни, Рим получил от Омана, выступающего в качестве посредника в будущих переговорах, запрос на встречу американской и иранской делегаций в Италии.

«Дали положительный ответ, мы готовы, как всегда, приветствовать встречи, которые могут принести положительные результаты, в данном случае по ядерной проблеме», — указал он.

Политик добавил, что Рим стремится быть столицей мира, по этой причине старается выступать посредником в различных переговорах.

Ранее политолог Марков оценил вероятность прямого противостояния между Америкой и Ираном в ближайшем будущем. По его мнению, такой сценарий маловероятен. Он уточнил, что ранее боялись того, что эта большая война может начаться через две недели, однако этого не произойдет.