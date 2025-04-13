Политолог Марков оценил вероятность войны между США и Ираном в ближайшее время

По словам политолога Сергея Маркова, в ближайшее время война между США и Исламской Республикой Иран маловероятна, скорее, даже исключена. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что ранее боялись того, что эта большая война может начаться через две недели, однако этого не произойдет, поскольку переговоры Уиткоффа от США и главы МИД Ирана прошли в позитивном ключе.

Ранее Сенатор Пушков заявил, что Израиль добивается начинания США войны против Ирана.