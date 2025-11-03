«Италия рухнет вся»: Захарова жестко отреагировала на ЧП с историческим памятником
После ЧП с башней Захарова предрекла Италии полный крах из-за помощи Украине
Фото: [Мария Захарова приветствует участников Форума педагогов Подмосковья/Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на частичное обрушение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима резким политическим заявлением. В своем телеграм-канале дипломат напрямую связала инцидент с финансовой поддержкой Италией Украины.
Захарова напомнила, что в мае МИД Италии отчитался о выделении на военную помощь Киеву и взносы в различные фонды 2,5 млрд евро.
«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала Захарова.
Трагедия с памятником архитектуры, где пострадали рабочие-реставраторы, была использована для критики внешнеполитического курса Рима. В то время как итальянские спасатели эвакуировали людей с поврежденного сооружения, российский дипломат создала метафору о «рушащейся Италии», переведя локальную аварию на строительных лесах в плоскость геополитической дискуссии.
Напомним, что в центре Рима дважды обрушилась башня Конти, люди оказались под завалами.