Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на частичное обрушение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима резким политическим заявлением. В своем телеграм-канале дипломат напрямую связала инцидент с финансовой поддержкой Италией Украины.

Захарова напомнила, что в мае МИД Италии отчитался о выделении на военную помощь Киеву и взносы в различные фонды 2,5 млрд евро.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала Захарова.

Трагедия с памятником архитектуры, где пострадали рабочие-реставраторы, была использована для критики внешнеполитического курса Рима. В то время как итальянские спасатели эвакуировали людей с поврежденного сооружения, российский дипломат создала метафору о «рушащейся Италии», переведя локальную аварию на строительных лесах в плоскость геополитической дискуссии.

Напомним, что в центре Рима дважды обрушилась башня Конти, люди оказались под завалами.