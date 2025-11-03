Обвал в сердце Рима: средневековая башня дважды обрушилась на глазах жителей и туристов

Чрезвычайное происшествие случилось во время реставрационных работ. По предварительным данным, четыре рабочих оказались под завалами. Изначально они были в верхней части здания. Наиболее серьезно пострадал 64-летний сотрудник, которого пытаются вытащить.

Место происшествия оцеплено, а спасательные службы оперативно работают на месте, оценивая масштабы разрушений и риски для населения. Специалисты, изучив состояние конструкций, не исключают вероятность дальнейших обвалов, что значительно осложняет работу экстренных служб и создает угрозу для близлежащих исторических объектов.

