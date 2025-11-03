Обвал в сердце Рима: средневековая башня дважды обрушилась на глазах жителей и туристов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни на территории знаменитых Императорских форумов, сообщает Corriere della Sera.
Чрезвычайное происшествие случилось во время реставрационных работ. По предварительным данным, четыре рабочих оказались под завалами. Изначально они были в верхней части здания. Наиболее серьезно пострадал 64-летний сотрудник, которого пытаются вытащить.
Место происшествия оцеплено, а спасательные службы оперативно работают на месте, оценивая масштабы разрушений и риски для населения. Специалисты, изучив состояние конструкций, не исключают вероятность дальнейших обвалов, что значительно осложняет работу экстренных служб и создает угрозу для близлежащих исторических объектов.
