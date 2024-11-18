Боррель подтвердил предоставление Киеву разрешения от США на удары вглубь России

Белый дом снял ограничения на удары ВСУ ракетами ATACMS в глубину российской территории. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его слова привел ТАСС.

Он выступил на пресс-конференции, которая состоялась по итогам встречи министров иностранных дел государств, входящих в Евросоюз. Это мероприятие проходило в Брюсселе. По утверждению Борреля, администрация президента Соединенных Штатов сняла с Киева свои ограничения на нанесение ударов ракетами в глубину российской территории.

«Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США», — указал он.

Дипломат добавил, что не понимает, почему такое разрешение было дано только сейчас, а не гораздо раньше.

Ранее американские СМИ сообщили, что США пока якобы не авторизовали применение ракетами Storm Shadow английского производства для ударов вглубь РФ. Британский премьер Стурмер уже несколько месяцев пытается выбить такое разрешение, но США неизменно накладывают вето на подобные атаки.

Напомним, российский МИД предупреждал, что удары дальнобойными ракетами по РФ радикально изменят суть конфликта. При данном сценарии предстоит получить ответ со стороны России, и этот ответ станет очень ощутимым и адекватным.