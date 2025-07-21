В Италии был отменен запланированный концерт дирижера Валерия Гергиева после протестов со стороны представителей российской оппозиции и украинских общественных организаций, о чем сообщило агентство Ansa. Выступление должно было состояться 27 июля в рамках фестиваля «Лето короля».

Перед этим, группа нобелевских лауреатов обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и итальянским властям с призывом отменить мероприятие, а онлайн-петиция собрала более 16 тыс. подписей.

Концерт, намеченный в Королевском дворце Казерты, мог стать прецедентом для снятия запрета на выступления Гергиева на европейских сценах, но вызвал резкую критику со стороны итальянского правительства и украинских организаций.

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов выразил сожаление в связи с отменой концерта, заявив, что такие действия подрывают авторитет Италии и ставят под сомнение ее открытость. Он также отметил, что агрессивная риторика в итальянских СМИ в связи с приглашением дирижера вызывает удивление.

Парамонов подчеркнул, что ранее итальянские власти, включая президента Маттареллу и премьера Мелони, заявляли о невозможности отмены русской культуры и подчеркивали прочные исторические связи между Римом и Москвой.

Посол также добавил, что в Италии действуют деструктивные силы, стремящиеся спровоцировать негативное восприятие России и Италии друг другом, а также посеять вражду между русским и итальянским народами.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии запретили концерт российских звезд перед выборами.