Власти Молдавии запретили концерт российских звезд перед выборами

Российские артисты оказались в центре политического скандала в Молдавии. Власти назвали их «инструментом пропаганды», а группу «Руки вверх!» не пустили на сцену фестиваля в Кишиневе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Концерт российских звезд в Молдавии обернулся политическим скандалом. Власти страны обвинили артистов в пропаганде, а группе «Руки вверх!» пришлось отменить выступление.

Фестиваль выпускников в Кишиневе организовал лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. Первый концерт с участием рэперов Басты и Macan прошел без проблем, но второй сорвался. Сергей Жуков из «Руки вверх!» сообщил, что группа не смогла приехать «по независящим от них причинам». Вместо них выступили Леонид Агутин и Люся Чеботина, но власти Молдавии назвали это «использованием культуры в политических целях».

Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что даже невнесение артистов в санкционные списки не означает одобрения их выступлений. Особое возмущение вызвало соседство концерта с выставкой «Поезд боли», посвященной жертвам сталинских депортаций. Водэ пригрозил запретом на въезд для российских исполнителей.

Ренато Усатый обвинил власти в манипуляциях и связал скандал с предстоящими выборами. По его словам, запрет на концерт «Руки вверх!» согласовывался с Киевом.

Ранее стало известно, что Госдума требует отменить концерт «Тату» в Крыму.