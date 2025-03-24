Запад испортил свои отношения с РФ исключительно из-за своей непродуманной и непоследовательной политики. Такую точку зрения высказал заместитель главы Министерства иностранных дел Италии Эдмондо Чириэлли. Его слова привело РИА Новости.

Замминистра указал на то, что во времена первого президентства Трампа Запад поддерживал контакты с Россией. РФ поддерживала устремления НАТО по поводу борьбы с исламскими радикалами, вела дипломатическое общение с рядом стран. Затем в Соединенных Штатах пришел к власти Байден, и все изменилось. По мнению дипломата, Москва стала считать, что Запад относится к ней крайне недобросовестно.

«Признаки говорили о том, что Россия хотела создать очень прочные отношения с Европой, но была непоследовательная политика со стороны Запада в целом, которая заставила Путина изменить свое мнение», — сообщил Чириэлли.

Дипломат добавил, что украинского конфликта удалось избежать в том случае, если Трамп бы остался у власти. Путину тогда удалось бы потребовать за столом переговоров соблюдения Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Италия совместно с Францией выступила против выделения из бюджета ЕС €5 млрд на боеприпасы для Украины. Это расценили как удар по Киеву.