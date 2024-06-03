В Донецкой народной республике (ДНР) гражданин Франции Куэста Хьюго Джулиан предстанет перед судом по делу о наемничестве. Об этом в понедельник, 3 июня, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокураторе России.

Джулиону 32 года. Он заочно обвинен по части 3 статьи 359 УК РФ (Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Француз также был объявлен в международный розыск.

Следователи считают, что в период с июля 2022-го года по февраль 2024-го гражданин французского государства состоял в рядах ВСУ. Там он занимал должность механика-водителя разведывательного отделения 28-й отдельной механизированной бригады и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.

Отмечается, что за свою работу Джулиан получил денежные средства, эквивалент которых в рублях составляет 900 тысяч.

В апреле глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне Украины воюют более 3,1 тысяч иностранных наемников. В боевых действиях против РФ принимают участи граждане Грузии, Канады и Великобритании.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022-го года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о ликвидации наемнических баз на Украине.

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