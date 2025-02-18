Итальянский премьер Мелони осталась недовольна парижскими консультациями по Украине

Формат консультаций по Украине, которые прошли 17 февраля в Париже, не подобает такой важной теме. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее точку зрения привела газета Sole 24 Ore.

По мнению политика, в подобных встречах должны принимать участие все страны Евросоюза, включая и те, которые находятся на востоке этого политического объединения. Мелони также считает, что США стремятся завершить украинский конфликт и по этой причине все другие государства должны помогать им в этих усилиях. В связи с этим она выступила против «антитрамповского формата», который захотели применить некоторые другие страны.

Ранее Мелони пообещала Зеленскому помощь в обеспечении как можно более лучшей позиции перед началом переговоров с РФ. Это, по ее словам, позволит Киеву достичь «справедливого и прочного мира».