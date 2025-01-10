Премьер Италии пообещала Зеленскому обеспечить лучшие позиции на переговорах

В Риме состоялась встреча премьер-министра Италии и президента Украины. Джорджа Мелони пообещала Владимиру Зеленскому военную поддержку и лучшие позиции на мирных переговорах. Об этом со ссылкой на сайт правительства Италии сообщает РИА Новости. Стороны общались около часа.