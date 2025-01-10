Премьер Италии пообещала Зеленскому обеспечить лучшие позиции на переговорах
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В Риме состоялась встреча премьер-министра Италии и президента Украины. Джорджа Мелони пообещала Владимиру Зеленскому военную поддержку и лучшие позиции на мирных переговорах. Об этом со ссылкой на сайт правительства Италии сообщает РИА Новости. Стороны общались около часа.
«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — сообщает пресс-служба итальянского премьера.
10 января глава киевского режима встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Ранее сообщалось о том, что Шольц блокирует выделение Украине военной помощи на 3 млрд евро.