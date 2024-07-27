Итальянский журналист Джулиано хочет стать гражданином РФ

Итальянский журналист Анджело Джулиано, попросивший убежища в России, хочет получить гражданство РФ. Об этом он рассказал РИА Новости .

В день открытия Олимпийских игр-2024 в Париже Джулиано написал в соцсетях, что президент Франции Эммануэль Макрон унижает свою страну. В этот день пользователи интернета по всему миру возмутились увиденной на праздничной церемонии по случаю открытия турнира сценой, похожей на «Тайную вечерю». В ней участвовали трансвеститы и представители ЛГБТ-сообществ*.

На это также отреагировал американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск, который назвал сценку вопиющим проявлением неуважения к христианам.

«Я прожил в Китае 30 лет, я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский. Я не одинок, мы молчаливое большинство на коллективном Западе, которое расстроено тем, как обстоят дела тут», — отметил Джулиано.

Он подчеркнул, что ЛГБТ-культура* захватила открытие Олимпиады, превратив церемонию в клоунаду. Журналист считает, что ЛГБТ* преследует цель уничтожения национальных государств.

Отдельно Джулиано подчеркнул, что считает санкции против российского спорта от Международного олимпийского комитета (МОК) лицемерными. Он отметил, что МОК наказывает Россию за предотвращение геноцида на Донбассе, в то время как полностью игнорирует геноцид в секторе Газа.

Тайная вечеря — это знаменательное событие в христианской традиции, которое описывается в Новом Завете. Это последняя трапеза, которую Иисус Христос разделил со своими учениками перед своим распятием. Во время этой вечери Иисус установил обряд Евхаристии, предвосхитив свое жертвенное завершение.

Это событие часто изображается в искусстве, наиболее известная из картин — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Считается, что во время этой трапезы Иисус предсказал предательство Иуды Искариота. Тайная вечеря отмечается в христианском мире, особенно в Великой седмице, и имеет глубокое символическое значение для верующих.

Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады в Париже перепутали Южную Корею с КНДР.

*организация, объявленная экстремистской, запрещена в России