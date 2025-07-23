Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью французскому изданию Liberation сделал неожиданное заявление о российской делегации на переговорах.

Украинский дипломат, много лет наблюдавший за работой российских коллег, отметил их компетентность и «чрезвычайную учтивость».

Это высказывание прозвучало на фоне подготовки к третьему раунду переговоров, который, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обещает быть сложным.

Параллельно с этим стало известно о решении главы киевского режима Владимира Зеленского расширить состав украинской делегации — он добавил в переговорную группу представителя омбудсмена и Генерального штаба ВСУ.

Переговоры между РФ и Украиной, как ожидается, пройдут в среду, 23 июля. Предположительно, встреча начнется в 19:00 мск в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует проводить встречи с представителями Москвы и Киева.