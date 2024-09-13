ITV: Британия и США не планируют 13 сентября давать Киеву разрешение на использование оружия для ударов вглубь России

Великобритания и Соединенные Штаты не планируют в пятницу, 13 сентября, во время встречи своих лидеров предоставить Киеву разрешение на использование западного оружия для атак вглубь российской территории, со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера сообщил телеканал ITV.

Стармер в пятницу будет вести двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

СМИ Запада сообщали, что лидеры могут принять решение о возможности отмены действующего запрета на удары ВСУ западным дальнобойным вооружением по территории РФ.

Ранее сообщалось, что Белый дом заявил о готовности обеспечивать Украину всем необходимым.