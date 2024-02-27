Из AppStore пропали приложения «СБПэй» и «Привет!»

Отмечается, что приложения не отображаются в списке доступных к скачиванию на мобильные устройства, работающие на базе операционной системы iOS. По информации агентства, «СБПэй» и «Привет!» пока доступны в магазине Google Play. Он функционирует на мобильных телефонах на базе операционной системы Android.

«СБПэй» представляет собой мобильное приложение, позволяющее оплачивать товары с помощью смартфона одним касанием (через функцию NFC). Его создали в 2021-м году.

Приложение «Привет!» позволяет отслеживать информацию об акциях СБП и платежной системы «Мир».

После начала спецоперации РФ на Украине компания Apple ввела санкции в отношении России. С 2022 года американская компания удалила из App Store более 186 тысяч приложений, которыми ранее пользовались россияне. Среди них — приложения таких российских банков как Сбер, «Альфа-банк», «Тинькофф». Кроме того, после СВО Apple лишила граждан России возможности оплачивать товары с помощью мобильных устройств.

Платежная система «Мир» представляет собой российскую национальную платежную систему, которая предоставляет услуги проведения платежных операций и выпускает банковские карты.

Ранее мы сообщали, что в Турции объяснили массовой отток российских граждан возросшими на недвижимость ценами.