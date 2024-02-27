В Турции рассказали, почему россияне начали уезжать из Турции

Накануне издание Posta сообщило, что рост цен на недвижимость в Анталье повлек за собой миграцию россиян в другие государства. За последний год численность иностранцев в Турции сократилась на 40 тысяч человек.

«К сожалению, арендная плата везде высока. Отчасти это связано с ухудшением ценового механизма в условиях инфляции. Кроме того, такая практика, как продажа жилья иностранцам, также привела к скачку цен из-за роста спроса при ограниченном предложении», — отметил Эрчин.

В январе 2023 года власти Турции ужесточили проверки заявок от иностранных граждан на получение туристического вида на жительство. Заявки, поданные не по назначению, сразу отклоняются, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический вид на жительство (ВНЖ) не выдают.

Ранее мы сообщали, что в Турции также возникли проблемы с банковскими переводами с Россией. Источники сообщали, что турецкий банки не могут обслуживать экспортеров в вопросе перевода средств на российские счета. Отмечалось, что трудности связаны с санкциями США в отношении Москвы.

26 февраля стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.