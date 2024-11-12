Из президентской гонки в Белоруссии вышел один из кандидатов

Среди семерых кандидатов в президенты, чьи инициативные группы были допущены до сбора подписей в защиту своих глав, стало на одного претендента меньше. Из гонки выбыл Сергей Бобриков, который возглавляет объединение «Белорусский союз офицеров».

«Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в электоральной кампании по выборам президента», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что принять участие в выборах президента в Республике Беларусь изначально решили девять человек. В то же время Центризбирком зарегистрировал не всех из них в качестве официальных претендентов на пост главы государства. По состоянию на 1 ноября регистрацию прошло только четверо из них, а решение по остальным в ЦИК пообещали принять позднее.