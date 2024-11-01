Стали известны все кандидаты на пост президента Белоруссии

Официальными претендентами на пост президента Белоруссии являются девять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные белорусской избирательной комиссии.

Пока комиссия зарегистрировала инициативные группы от четырех человек. Это представители действующего главы государства Александра Лукашенко, руководителя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, а также Ольги Чемодановой, начальника одного из управлений Минского городского исполкома.

В отношении всех остальных решение будет принято 4 ноября. Среди них бывший соперник Лукашенко на предыдущих выборах Анна Канопацкая, глава Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, бизнесмен Диана Ковалева и председатель белорусской Компартии Сергей Сыранков. Самым последним в предвыборную гонку вступил Виктор Кулеш, он подал свои документы только сегодня.

Сбор подписей в защиту кандидатов начнется уже 7 ноября, а окончательная регистрация состоится 22-31 декабря.

Ранее Лукашенко высказался о возможности вступления Беларуси в состав РФ. По его мнению, это «невозможно и нереализуемо». Он также добавил, что такой вопрос никогда даже не стоял на повестке дня.