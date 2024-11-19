Из-за падения ракеты Patriot в Одессе погибли восемь человек

Падение ракеты американского ЗРК Patriot стало причиной гибели восьми жителей Одессы. 39 человек получили ранения. Такие данные в своем телеграм-канале приводит военкор Александр Коц.

Он отметил, что это еще один пример убийственной работы американской ПВО на Украине.

Жители Одессы на месте разрушений засняли остаток ракеты. По мнению Коца, это Patriot Pac-3.

Военкор предполагает, что зенитно-ракетный комплекс располагался недалеко от жилых домов, так как у таких ЗРК небольшая дальность стрельбы.

Ранее сообщалось о том, что ЕК одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро.