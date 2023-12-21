Из-за военных учений на Хоккайдо Россия выразила протест Японии

Посольству Японии в России был выражен решительный протест со стороны Москвы. Как рассказали в МИД РФ, почти на границе с Россией проводятся учения вместе с военными из Австралии и США.

Уточняется, что протест выразили еще 18 декабря. Учения проходят на острове Хоккайдо, который расположен почти на границе с нашей страной. В заявлении российского МИД говорится о том, что данный факт расценивается нашей стороной как провокация и потенциальная угроза безопасности.

Также в МИД добавили, что данная политика властей Японии способствует эскалации напряженности в АТР в целом.