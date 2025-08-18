Белый дом убрал флаг НАТО из зала брифингов перед предстоящим саммитом с европейскими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает посвященный американской политике телеграм-канал Aquila.

В понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС). Примечательно, что Зеленский прилетит в Вашингтон впервые после февральского конфликта в Овальном кабинете, когда Трамп резко раскритиковал его политику и обвинил в развязывании Третьей мировой войны.

В пятницу, 15 августа, Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным в Аляске. Стороны обсудили не только мирное урегулирование конфликта на Украине, но и российско-американские отношения, которые за три года сильно испортились.

Трамп утверждает, что намерен завершить конфликт на Украине. По итогам встречи с российским лидером он отметил, что Путин заинтересован в завершении военных действий, поэтому украинской стороне следует идти в том же направлении.

Ранее обозреватель Reuters Пьер Бриансо призвал страны Европейского союза (ЕС) серьезно отнестись к возможному отказу президента США Дональда Трампа от поддержки Украины.