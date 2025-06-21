Пограничники задержали финна за пересечение границы с Россией

На российско-финской границе задержали гражданина Финляндии за незаконное пересечение сухопутной границы с РФ, сообщило агентство Yle.

По информации источника, мужчина пересек границу по суше в обратном направлении вне установленного пункта пропуска. Финна задержали в районе Южной Карелии в Финляндии. Там пограничная охрана получила сигнал тревоги от системы наблюдения в районе Питкяпохья.

Сейчас задержанный является фигурантом предварительного расследования по факту нарушения границы.

Напомним, с 29 сентября 2022 года Финляндия закрыла сухопутную границу для туристов, объясняя такие меры ростом притока беженцев из африканских и ближневосточных стран, прибывающих из России.

В апреле в Финляндии было выписано шесть штрафов за незаконное пребывание в пограничной зоне. Кроме того, в марте финский суд наложил штраф на троих граждан Нидерландов, которые еще в январе пересекли границу и прогулялись по российской территории возле Куусамо (в районе Суоперя со стороны Карелии).

Ранее сообщалось, что на границе с Эстонией задержали американца и немца из-за георгиевской ленты.