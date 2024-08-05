ЦАХАЛ ликвидировал министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации министра экономики палестинского движения ХАМАС. Об этом проинформировала пресс-служба армии.

Таким образом, в результате военных действия со стороны ЦАХАД погиб глава экономического ведомства ХАМАС Абеда аль-Зериеи.

Отмечается, что это произошло в воскресенье, 4 августа. О местоположении главы министерства доложила разведка ЦАХАЛ.

Ранее Израиль обвинял Абеда аль-Зериеи в том, что тот якобы присваивает гуманитарную помощь, выделяемую для жителей сектора Газа, себе.

В ночь на 31 июля стало известно, что в Тегеране в результате авиаудара со стороны Израиля погиб глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. В Иране политический деятель участвовал в мероприятиях, посвященных инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиан.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось в октябре 2024-го года после того, как палестинское движение ХАМАС выпустило по израильскому государству ракеты. После этого ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа по ликвидации главных деятелей ХАМАС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран и «Хезболла» нападут на Израиль в ближайшие 24 часа.